У Росії постійно заявляють про намір України відійти від виконання мінських угод. У МЗС такі заяви назвали черговою невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Москви щодо Києва.

Росія звинувачує Україну у зриві мінських угод: відповідь МЗС

Як наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко, на відміну від Росії, Україна послідовно працює над виконанням мінських домовленостей, а не над їх руйнуванням. Про представник МЗС заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.

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"Водночас Україна докладає зусиль для мирного врегулювання збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. З нашого боку зроблено всі можливі кроки для виконання рішень минулого саміту лідерів нормандського формату в Парижі як на безпековому, так і на гуманітарному і політичному треках", – зауважив дипломат.

Він додав, українські пропозиції та ініціативи, зокрема і на рівні Тристоронньої контактної групи, блокують.

Цілком очевидно, що політико-дипломатичне врегулювання – нині не в планах Кремля,

– наголосив речник українського МЗС.

За його словами, Україна не бачить жодних ознак того, що Росія вирішила остаточно припинити конфлікт і вивести свої війська та найманців із окупованих територій.

"Натомість Росія продовжує політику затягування мирного процесу під різними приводами, розпалюючи насильство на Донбасі, направляючи військові конвої та персонал через неконтрольовану ділянку державного кордону", – заявив Ніколенко.

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Речник українського МЗС підкреслив, що Україна і надалі буде докладати максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у межах "нормандського формату" і ТКГ.

Вимагаємо від російської сторони припинити агресію проти України, забрати війська та найманців з території України та повністю виконати мінські домовленості,

– підсумував він.