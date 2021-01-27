Україна покращила виконання законодавства ЄС у транспортній галузі

Україна у 2020 році збільшила рівень виконання зобов'язань Угоди про асоціацію з Євросоюзом у галузі транспорту. Зокрема, загальний показник зріс до 34%, тоді як у 2019 році він становив лише 19%.

Джерело: Міністерство інфраструктури України

Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої зустрічі з послом ЄС Матті Маасікасом обговорив стан виконання законодавства Євросоюзу у галузі транспорту. Вони також спілкувалися про майбутню співпрацю у різних інфраструктурних напрямках.

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Зокрема, Криклій висловив сподівання, що підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС відбудеться вже найближчим часом. За його словами, Україна розраховує на підтримку у цьому питанні.

Про що ще говорили під час зустрічі

За даними пресслужби, політики порушили питання про подальший розвиток внутрішніх водних шляхів України. Криклій заявив, що в Міністерстві інфраструктури вже почали розробляти необхідні документи для реалізації цього закону.

Як він розповів, включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мережі TEN-T залишається актуальним для України. Через це в державі сподіваються на співпрацю з ЄС щодо цього питання.

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Криклій та Маасікас також обговорили лібералізацію міжнародних автоперевезень між Україною та країнами Євросоюзу. Зокрема, міністр запропонував створити для цього окрему робочу групу з представниками ЄС.