Україна покращила виконання законодавства ЄС у транспортній галузі

Україна у 2020 році збільшила рівень виконання зобов'язань Угоди про асоціацію з Євросоюзом у галузі транспорту. Зокрема, загальний показник зріс до 34%, тоді як у 2019 році він становив лише 19%.
Джерело: Міністерство інфраструктури України
Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої зустрічі з послом ЄС Матті Маасікасом обговорив стан виконання законодавства Євросоюзу у галузі транспорту. Вони також спілкувалися про майбутню співпрацю у різних інфраструктурних напрямках.
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Зокрема, Криклій висловив сподівання, що підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС відбудеться вже найближчим часом. За його словами, Україна розраховує на підтримку у цьому питанні.
За даними пресслужби, політики порушили питання про подальший розвиток внутрішніх водних шляхів України. Криклій заявив, що в Міністерстві інфраструктури вже почали розробляти необхідні документи для реалізації цього закону.
Як він розповів, включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мережі TEN-T залишається актуальним для України. Через це в державі сподіваються на співпрацю з ЄС щодо цього питання.
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Криклій та Маасікас також обговорили лібералізацію міжнародних автоперевезень між Україною та країнами Євросоюзу. Зокрема, міністр запропонував створити для цього окрему робочу групу з представниками ЄС.