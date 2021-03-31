Україна засудила режим Асада та його російського куратора в Сирії

Україна офіційно засудила режим президента Сирії Башара Асада за порушення прав людини. Про це повідомили дипломати місії України в Організації об'єднаних націй.

Також у повідомленні мовиться, що Україна рішуче засуджує російського куратора сирійського режиму. Адже внаслідок агресії в Сирії загинули тисячі цивільних осіб.

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У місії України в ООН заявили, що режим Башара Асада порушує права людей, а також міжнародне гуманітарне право.

Україна рішуче засуджує сирійський режим і його російського куратора за масові, систематичні і грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, які призвели до тисяч смертей та жахливих страждань цивільного населення у Сирії,

– зазначено в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, Башар Асад очолює Сирію з червня 2000 року. Він підтримав дії Путіна під час окупації Криму у 2014 році. У Генеральній Асамблеї ООН Сирія проголосувала за визнання так званого "кримського референдуму" і цим підтримала Росію.

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