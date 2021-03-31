Україна засудила режим Асада та його російського куратора в Сирії
Україна офіційно засудила режим президента Сирії Башара Асада за порушення прав людини. Про це повідомили дипломати місії України в Організації об'єднаних націй.
Джерело:Місія України в ООН
Також у повідомленні мовиться, що Україна рішуче засуджує російського куратора сирійського режиму. Адже внаслідок агресії в Сирії загинули тисячі цивільних осіб.
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У місії України в ООН заявили, що режим Башара Асада порушує права людей, а також міжнародне гуманітарне право.
Україна рішуче засуджує сирійський режим і його російського куратора за масові, систематичні і грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, які призвели до тисяч смертей та жахливих страждань цивільного населення у Сирії,
– зазначено в офіційному повідомленні.
Нагадаємо, Башар Асад очолює Сирію з червня 2000 року. Він підтримав дії Путіна під час окупації Криму у 2014 році. У Генеральній Асамблеї ООН Сирія проголосувала за визнання так званого "кримського референдуму" і цим підтримала Росію.
Що відомо про масштабну війну в Сирії
- Війна в Сирії почалася як місцевий прояв Арабської весни – хвилі антиурядових протестів, яка прокотилася країнами арабського світу. Це сталося 13 березня 2011 року.
- У Лівії та Єгипті наслідком цього було повалення режимів, натомість у Сирії чинний президент Башар Асад утримав владу за підтримки Росії.
- У березні 2013 року режим Асада звинуватили у застосуванні хімічної зброї під час штурму Алеппо. Відповідну інформацію оприлюднили розвідувальні служби Великої Британії, Ізраїлю, Франції та США.
- У лютому 2020 року війська сирійського диктатора напали на турецьких військових. Внаслідок цього загинули 36 людей, десятки зазнали травм і поранень.
- Згодом президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". За кілька днів активних бойових дій турки знищили десятки танків і понад 2 000 бійців режиму Асада.
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