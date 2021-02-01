Україна зараз захищає всю Європу, – Зеленський про агресію Кремля та війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, якби Україна була членом НАТО, на її сході, а саме на Донбасі, не було б ескалації. Тобто, НАТО би захищало Україну.

Джерело: програма Axios на платформі HBO

Таку заяву український президент зробив у коментарі журналісту Джонатану Свону. Він відповів на питання: "Якщо Україні не дозволять стати членом НАТО, тоді неможливо, щоб Росія забралася з вашої країни".

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Деталі заяви Зеленського

За словами українського президента, Україна зараз захищає Європу. Але водночас вона дякує Європі та Сполученим Штатам за їхню допомогу, за санкції. Адже це також є допомогою у боротьбі з агресією Кремля.

"Ми – вдячні. Санкції – важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", – зауважив Зеленський.

Також його запитали, щоб він сказав чинному президенту США Байдену, що переконати допомогти. Оскільки попередня адміністрація летальну зброю до України так і не надіслала.

Вони повинні розуміти, що сьогодні це Україна. А хто наступний? Це провокація. Завтра це може бути будь-хто, будь-яка європейська країна, Сполучені Штати. Ми говоримо не лише про збройне втручання. Ми маємо справу з інформаційною війною. І Сполучені Штати – один із яскравих прикладів, як це відбувається,

– констатував президент України.