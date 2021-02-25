Міністерство закордонних справ запустило англомовний офіційний сайт України. Його створили спеціально для іноземців, які цікавляться нашою державою.

Що відомо про сайт України

Сайт розробили для формування позитивного іміджу України за кордоном. Про це виданню розповіли у МЗС.

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Сайт створений, щоб світ дізнався про справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну розмаїття і прекрасної природи. Країну свободи та гідності. Країну, в якій тисячолітня історія і культура доповнені амбітним баченням майбутнього,

– заявили у МЗС.

Наразі працює лише англомовна версія сайту. Однак впродовж 2021 року планують запустити ще французьку, німецьку, іспанську, арабську та китайську версії.

На сайті можна знайти чимало інформації про Україну. Там можна ознайомитися з її можливостями для навчання іноземних студентів, інвестування або подорожей.

"Ви збираєтесь дослідити найбільшу країну Європи – мальовниче місце, де новаторська творчість відповідає давнім традиціям", – мовиться на сайті.

У фотобанку є безліч красивих зображень нашої держави – її природи, людей та традицій.

Зверніть увагу! Перейти на офіційний англомовний сайт України можна за цим посиланням.