Україна запровадила санкції проти російської мережі "Спортмастер"

Україна ввела санкції проти мережі роздрібної торгівлі "Спортмастер". Компанія продає спортивні товари, її магазини є у всіх обласних центрах країни.

Відповідний указ вже підписав президент Зеленський. Обмежувальні заходи стосуються компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd, зареєстрованої в Сінгапурі.

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Саме ця компанія володіє однойменною мережею магазинів "Спортмастер" в Україні та низці інших країн – Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі.

Які санкції передбачає рішення:

обмеження торговельних операцій (повна заборона);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повна заборона);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

інші санкції (заборона ввезення продукції компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd безпосередньо нею або із залученням представників іноземних держав) .

Sportmaster Operations Pte. Ltd є засновником ТОВ "Спортмастер Україна" та володіє часткою у 99%. Ці дані вказані в українському Єдиному реєстрі юридичних осіб

Санкції проти мережі "Спортмастер" та інших компаній: офіційні документи

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