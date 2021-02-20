Україна запровадила санкції проти російської мережі "Спортмастер"
Україна ввела санкції проти мережі роздрібної торгівлі "Спортмастер". Компанія продає спортивні товари, її магазини є у всіх обласних центрах країни.
Джерело:Офіс Президента
Відповідний указ вже підписав президент Зеленський. Обмежувальні заходи стосуються компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd, зареєстрованої в Сінгапурі.
Важливо Зеленський підписав указ про санкції Медведчуку, Марченко та іншим
Саме ця компанія володіє однойменною мережею магазинів "Спортмастер" в Україні та низці інших країн – Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі.
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