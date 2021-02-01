Україна запровадила нові санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів компанії "Мотор Січ".

Джерело: Офіс Президента

РНБО ухвалила відповідне рішення 29 січня. Документ, як і указ Зеленського, оприлюднили на сайті президента України 1 лютого. Відповідно до указу, він набирає чинності з дня його опублікування.

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Докладніше про нові санкції китайських інвесторів "Мотор Січі"

Мовиться про персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Контроль за виконанням рішення про санкції Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Санкції запроваджують на 3 роки.

Водночас МЗС доручили "поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

Що передбачають ці санкції

Обмеження торговельних операцій.

Заборону передання технологій прав на об'єкти прав інтелектуальної власності.

Запобігання виведенню капіталів за межі України.

Проти кого запровадили обмеження

Персоналії

Ду Тао (президент компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment).

Чен Хойшен (генеральний представник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Україні).

Компанії

Twinstar Holdings SA (ця компанія через суд вимагала від АМКУ дозволу на концентрацію акцій "Мотор Січі").

JET4U SRL (зареєстрована в Молдові).

JET4U LDA (зареєстрована в Португалії).

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Що цьому передувало

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

У січні 2021 року Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon. Це один із інвесторів "Мотор Січі". У американському відомстві наголосили, що Skyrizon загрожує національній безпеці США.

​А згодом санкції проти китайських компаній своїм указом ввів і Володимир Зеленський. Обмеження запровадили проти однієї людини та 4 структур.

У Кабміні неодноразово наголошували, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні. Водночас тут розуміють важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ". Але Україні "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Що відомо про "Мотор Січ"? Це один із найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів. Виготовляє та супроводжує в експлуатації 55 типів і модифікацій двигунів для 61-го виду літаків і вертольотів.



Тривалий час його одноосібно контролював екснардеп В'ячеслав Богуслаєв. Він досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.



У грудні 2019 року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю , аби врятувати "Мотор Січ". Це один із найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів. Виготовляє та супроводжує в експлуатації 55 типів і модифікацій двигунів для 61-го виду літаків і вертольотів.Тривалий час його одноосібно контролював екснардеп В'ячеслав Богуслаєв. Він досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.У грудні 2019 року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю , аби врятувати "Мотор Січ".

Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group мають придбати понад 50% акцій компанії "Мотор Січ". Натомість більш ніж 25% акцій залишалися за Укроборонпромом.