Україна запровадила нові санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів компанії "Мотор Січ".
Джерело: Офіс Президента
РНБО ухвалила відповідне рішення 29 січня. Документ, як і указ Зеленського, оприлюднили на сайті президента України 1 лютого. Відповідно до указу, він набирає чинності з дня його опублікування.
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Докладніше про нові санкції китайських інвесторів "Мотор Січі"
- Мовиться про персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
- Контроль за виконанням рішення про санкції Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.
- Санкції запроваджують на 3 роки.
- Водночас МЗС доручили "поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".
Що передбачають ці санкції
- Обмеження торговельних операцій.
- Заборону передання технологій прав на об'єкти прав інтелектуальної власності.
- Запобігання виведенню капіталів за межі України.
Проти кого запровадили обмеження
Персоналії
- Ду Тао (президент компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment).
- Чен Хойшен (генеральний представник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Україні).
Компанії
- Twinstar Holdings SA (ця компанія через суд вимагала від АМКУ дозволу на концентрацію акцій "Мотор Січі").
- JET4U SRL (зареєстрована в Молдові).
- JET4U LDA (зареєстрована в Португалії).
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Що цьому передувало
- Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.
- У січні 2021 року Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon. Це один із інвесторів "Мотор Січі". У американському відомстві наголосили, що Skyrizon загрожує національній безпеці США.
- А згодом санкції проти китайських компаній своїм указом ввів і Володимир Зеленський. Обмеження запровадили проти однієї людини та 4 структур.
Зауважимо!
- У Кабміні неодноразово наголошували, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні. Водночас тут розуміють важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ". Але Україні "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".
Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group мають придбати понад 50% акцій компанії "Мотор Січ". Натомість більш ніж 25% акцій залишалися за Укроборонпромом.
Це один із найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів. Виготовляє та супроводжує в експлуатації 55 типів і модифікацій двигунів для 61-го виду літаків і вертольотів.
Тривалий час його одноосібно контролював екснардеп В'ячеслав Богуслаєв. Він досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.
У грудні 2019 року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю , аби врятувати "Мотор Січ".