Що відомо про "Мотор Січ"?

Це один із найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів. Виготовляє та супроводжує в експлуатації 55 типів і модифікацій двигунів для 61-го виду літаків і вертольотів.Тривалий час його одноосібно контролював екснардеп В'ячеслав Богуслаєв. Він досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.У грудні 2019 року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю , аби врятувати "Мотор Січ".