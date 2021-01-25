Україна запросить Росію долучитися до Кримської платформи, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує запросити Росію до участі у Кримській платформі. На ній обговорюватимуть питання деокупації Криму.
Джерело: Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, 24 канал
Міністр закордонних справ Кулеба наголосив, що у нього "немає ілюзій" щодо відповіді російської сторони на запрошення.
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Ми плануємо одне запрошення відправити. Це буде запрошення Росії приєднатися до Кримської платформі і вступити у переговори щодо деокупації Криму,
– сказав Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що розуміє, що Росія відмовиться від участі в обговоренні. Втім запрошення все одно відправлять.
"У мене немає ілюзій щодо російської відповіді на наше запрошення – вона буде негативною, Але таке запрошення ми відправимо", – наголосив чиновник.