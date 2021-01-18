Україна запросить Байдена на 30-річчя Незалежності: перші деталі
На урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності Україна запросить низку світових лідерів. Серед них буде і обраний президент США Джо Байден.
Окрім того, українська сторона запрошуватиме світових політиків ще щонайменше на 2 події. Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів в інтерв'ю ТСН.
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Що ще сказав Жовква
- У 2021 році Україна запросить світових лідерів на саміт Кримської платформи (23 серпня) та 80-ту річницю трагедії у Бабиному Яру.
- Візит Байдена в Україну є питанням "недалекого майбутнього".
- Окрім того, на порядку денному в Офісі Президента залишається візит президента Володимира Зеленського до США.
- Активні приготування до майбутнього візиту розпочнуться, коли нова адміністрація США повноцінно приступить до виконання своїх обов'язків.
Що відомо про День Незалежності в Україні у 2021
- Ще у 2020 році Зеленський анонсував гучні урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України.
- Президент зізнався: на святкуванні він очікує побачити іноземних гостей, які поважають Україну.
- Окрім того, саме це свято може стати нагодою для візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.
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