На урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності Україна запросить низку світових лідерів. Серед них буде і обраний президент США Джо Байден.

Окрім того, українська сторона запрошуватиме світових політиків ще щонайменше на 2 події. Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів в інтерв'ю ТСН. Актуально Генсек НАТО пояснив, чого очікує від співпраці з Байденом Що ще сказав Жовква У 2021 році Україна запросить світових лідерів на саміт Кримської платформи (23 серпня) та 80-ту річницю трагедії у Бабиному Яру. Візит Байдена в Україну є питанням "недалекого майбутнього". Окрім того, на порядку денному в Офісі Президента залишається візит президента Володимира Зеленського до США. Активні приготування до майбутнього візиту розпочнуться, коли нова адміністрація США повноцінно приступить до виконання своїх обов'язків. Що відомо про День Незалежності в Україні у 2021 Ще у 2020 році Зеленський анонсував гучні урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Президент зізнався: на святкуванні він очікує побачити іноземних гостей, які поважають Україну.

Окрім того, саме це свято може стати нагодою для візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.