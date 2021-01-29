Україна запросила Тихановську на засідання "Люблінського трикутника"

29 січня 2021 , 08:36
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Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви проведуть перше після заснування засідання "Люблінського трикутника". На нього запросили білоруську лідерку Світлану Тихановську.

Джерело: Пресслужба МЗС України

Збори мають відбутись сьогодні, 29 січня, в онлайн-форматі. На ньому будуть присутні Дмитро Кулеба, Габріеліус Ландсбергіс та Збігнєв Рау.

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Про що говоритимуть на засіданні

На засіданні очільники зовнішньополітичних відомств:

  • обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі;
  • окреслять пріоритетні напрями співпраці "Люблінського трикутника" у 2021 році.

Тихановська візьме участь

"За ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя – лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська", – мовиться у повідомленні.

До речі! Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська ще у грудні заявляла, що хотіла б відвідати Україну. Більше про це читайте тут.

Зокрема Тихановська візьме участь у частині обговорення ситуації в Білорусі. Відзначимо, що це буде перша зустріч представників уряду України з білоруською лідеркою.

"Люблінський трикутник": що відомо

  • Про створення "Люблінського трикутника" Україна, Польща і Литва оголосили в липні 2020 року.
  • Міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.
  • Перша відеоконференція національних координаторів – заступників міністрів закордонних справ країн "Люблінського трикутника" відбулась 17 вересня 2020 року.