Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви проведуть перше після заснування засідання "Люблінського трикутника". На нього запросили білоруську лідерку Світлану Тихановську.

Джерело: Пресслужба МЗС України

Збори мають відбутись сьогодні, 29 січня, в онлайн-форматі. На ньому будуть присутні Дмитро Кулеба, Габріеліус Ландсбергіс та Збігнєв Рау.

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Про що говоритимуть на засіданні

На засіданні очільники зовнішньополітичних відомств:

обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі;

окреслять пріоритетні напрями співпраці "Люблінського трикутника" у 2021 році.

Тихановська візьме участь

"За ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя – лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська", – мовиться у повідомленні.

До речі! Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська ще у грудні заявляла, що хотіла б відвідати Україну. Більше про це читайте тут.

Зокрема Тихановська візьме участь у частині обговорення ситуації в Білорусі. Відзначимо, що це буде перша зустріч представників уряду України з білоруською лідеркою.