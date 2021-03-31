Україна запросила 26 країн Азії на святкування 30-ліття Незалежності

У 2021 році Україна надіслала 26 запрошень до країн Азії на святкування 30-го Дня Незалежності. Водночас деякі лідери відмовилися виключно через технічні причини.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що таку відповідь українська сторона передбачала вже давно.

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У певних випадках День Незалежності України збігся із національними святами або проведенням Олімпіади у Токіо. Окрім того, зважатимуть і на епідеміологічну ситуацію у тій чи іншій країні.

З обережним оптимізмом можу сказати, що Азія буде на гідному рівні представлена на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності,

– заявив Єнін.

За словами Єніна, американські партнери також запевнили Україну, що намагатимуться забезпечити свою присутність на Дні Незалежності на "максимально високому політичному рівні".

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