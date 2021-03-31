Україна запросила 26 країн Азії на святкування 30-ліття Незалежності

Джерело:УНН
У 2021 році Україна надіслала 26 запрошень до країн Азії на святкування 30-го Дня Незалежності. Водночас деякі лідери відмовилися виключно через технічні причини.
Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що таку відповідь українська сторона передбачала вже давно.
Зауважте Маємо привезти щось з-за кордону, – МЗС готує сюрприз до Дня Незалежності
У певних випадках День Незалежності України збігся із національними святами або проведенням Олімпіади у Токіо. Окрім того, зважатимуть і на епідеміологічну ситуацію у тій чи іншій країні.
З обережним оптимізмом можу сказати, що Азія буде на гідному рівні представлена на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності,
– заявив Єнін.
За словами Єніна, американські партнери також запевнили Україну, що намагатимуться забезпечити свою присутність на Дні Незалежності на "максимально високому політичному рівні".