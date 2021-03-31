Україна запросила 26 країн Азії на святкування 30-ліття Незалежності
У 2021 році Україна надіслала 26 запрошень до країн Азії на святкування 30-го Дня Незалежності. Водночас деякі лідери відмовилися виключно через технічні причини.
Джерело:УНН
Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що таку відповідь українська сторона передбачала вже давно.
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У певних випадках День Незалежності України збігся із національними святами або проведенням Олімпіади у Токіо. Окрім того, зважатимуть і на епідеміологічну ситуацію у тій чи іншій країні.
З обережним оптимізмом можу сказати, що Азія буде на гідному рівні представлена на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності,
– заявив Єнін.
За словами Єніна, американські партнери також запевнили Україну, що намагатимуться забезпечити свою присутність на Дні Незалежності на "максимально високому політичному рівні".
Хто ще може відвідати День Незалежності
- Україна планує запросити на 30-річчя Незалежності президента США Джо Байдена.
- Вселенський патріарх Варфоломій I вже підтвердив, що прибуде в Україну на святкування 24 серпня.
- Глава уряду Денис Шмигаль від імені президента Володимира Зеленського запросив на День Незалежності Папу Римського Франциска.
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