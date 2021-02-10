Україна запропонувала НАТО використовувати повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації для операцій. Водночас українська сторона сподівається на підтримку Альянсу вздовж кордону з Росією.

Зокрема, мовиться про повітряний простір над територією України та Чорним морем. Відповідальність за обслуговування руху в ньому делегували Україні міжнародними угодами.

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час переговорів із заступником Генсека НАТО Патріком Тернером повідомив, що Україна дотримується обраного курсу на інтеграцію до євроатлантичних систем колективної безпеки. За його словами, важливим напрямком при цьому є участь у Програмі НАТО з обміну інформації про повітряний рух.

У сучасних умовах важливо посилювати контроль цивільного повітряного руху та реагувати на кризові ситуації в районі Чорного моря та зони АТО,

– наголосив Криклій.

Міністр інфраструктури запропонував використовувати повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації для повітряних операцій НАТО. Зокрема, мовиться про транспортування військ, обладнання чи вантажів.

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У повідомленні також зазначено, що Криклій та Тернер обговорили участь Міністерства інфраструктури у підготовці спільних навчань Україна – НАТО в Чорному морі "Coherent Resilience 2021", а також у процесі створення в Україні національної системи стійкості.