Україна захищатиметься силою, якщо Росія почне масштабну агресію, – Кравчук
Леонід Кравчук заявив, що Україна буде захищатися силою, якщо Росія розпочне повномасштабну агресію. За його словами, ніхто не має наміру "підставляти другу щоку".
Джерело:24 канал
Водночас глава української делегації в ТКГ зазначив, що наша держава підтримує дипломатичні дії та політико-дипломатичний процес. Про це він повідомив в інтерв'ю DW.
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Я – за дипломатичні дії. Україна не розпочне агресію. Ми – за політико-дипломатичний процес. Якщо Росія розпочне масштабну агресію, ми будемо захищатися силою. В нас немає вибору,
– сказав перший президент.
Леонід Кравчук також прокоментував можливу відповідь країни-агресора на санкції РНБО проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та участь України у блокуванні "Північного потоку-2".
На думку глави української делегації в ТКГ, Росія вже "вичерпала можливі відповіді".
Він додав, що зараз Кремль вдає, що на Донбасі немає агресії. Якщо Росія спробує дати відповідь на дії української влади, то стане очевидним, що це відкрита агресія, "а на відкриту агресію будуть відкриті дії".
Загострення на Донбасі: що відомо
- У вівторок, 23 лютого, ОБСЄ зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області.
- Біля Зайцевого загинув сержант Дмитро Сардак, ще один український військовий отримав поранення поблизу Пісків.
- Також війська окупантів відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині, у результаті чого загинув мирний житель.
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