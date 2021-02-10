Україна та ЄС починають переглядати торговельну частину Угоди про асоціацію

Європейський Союз та Україна у 2021 році починають процес перегляду Угоди про асоціацію. Це стосується частини про торгівлю товарами.

Таку заяву зробив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Позиція Єврокомісії

Ми з нетерпінням чекаємо на перегляд лібералізації торгівлі товарами, як це передбачено статтею 29 Угоди про асоціацію через 5 років після набрання чинності, що має відбутися вже цього (2021 – 24 канал) року,

– заявив Домбровскіс.

За його словами, це дуже важливий крок на шляху до "посилення доступу до наших ринків, і це ще раз підтверджує той динамічний характер при реалізації Угоди про асоціацію, якого ми дотримуємося".

Відповідь Шмигаля

Денис Шмигаль наголосив, що перегляд угоди дозволить збільшити товарообіг України та Євросоюзу та зблизити у майбутньому економіки.

"Сподіваємось, наші переговори дозволять збільшити об'єм квот, які передбачає наша угода з ЄС", – зазначив український прем'єр. Він також додав, що Кабмін залишається "відданим курсу проєвропейських реформ".

Нагадаємо, раніше президенти Ради Європи та Єврокомісії вже анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

11 лютого в Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна – ЄС. Це – найголовніша урядова подія року у відносинах України та Європейського Союзу.