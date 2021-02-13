Україна вже не така, – експолковник ФСБ розповів, чому Росія не повторить 2014 рік

Україна вже не така, якою була у 2014 році. Зараз вона має армію, досвід воювати і міжнародну підтримку.

Таку думку в інтерв'ю висловив експолковник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Гудков. Він заявив, що люди вже розуміють, до чого це все веде.

Зверніть увагу Кремль боїться протестів, але вони не критичні, – Гудков

Росія не повторить 2014 рік

За його словами, вони ж бачать, як живе Донецьк із Луганськом та на що там усе перетворилося.

Не думаю, що зараз можна повторити 2014 рік,

– зазначив Гудков.

Путіна влаштовує заморожений конфлікт на Донбасі

Він зауважив: "Я б дуже сильно здивувався, якби Путін був зацікавлений в нормалізації відносин з Україною. Його влаштовує заморожений конфлікт на Донбасі".

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Це, як наголосив Гудков, серйозна скалка, загнана в тіло України, яку завжди можна розворушити, роз'ятрити – привернути до неї увагу.

Поки Путін буде в Кремлі – жодного прогресу щодо Донецька і Луганська, і взагалі прогресу у відносинах з Україною, не буде. У вас повинні це розуміти,

– він ствердив.

Також додав: "Не треба тішити себе якимись ілюзіями. Можуть бути якісь косметичні, загальногуманні заходи, обмін військовополонених, але не більше. Для путінського режиму важливе збереження напруженості в Україні".