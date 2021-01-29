Президент Володимир Зеленський 28 січня підписав указ про введення санкції щодо китайських компаній. Обмеження запровадили проти однієї людини та 4 структур.

Джерело: Офіс Президента

Обмежувальні заходи ввели на термін до 3 років.

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Зауважимо, у санкційному списку є також компанія з Британських Віргінських островів.

Проти кого Україна ввела санкції

Громадянина Китаю Ван Цзіна;

компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що на Британських Віргінських островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited – Гонконг;

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd – Пекін;

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd – Пекін.

Обмеження застосували у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження чи повного припинення транзиту ресурсів, а також польотів та перевезень територією України.

Тепер Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про запровадження санкцій. Крім того, відомство повинне порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів