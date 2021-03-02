Опера в окупованому Криму: Україна ввела санкції проти архітекторів з Австрії
У МЗС України оголосили про введення санкцій проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Агентство будувало в окупованому Росією Севастополі оперний театр.
Джерело:"Радіо Свобода"
Coop Himmelb(l)au відмовилося зупинити свою участь у цьому проєкті, незважаючи на наполягання України. Під українські санкції також потрапило керівництво бюро.
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Україна ввела санкції через будівництво опери у Криму
У Міністерстві закордонних справ наголосили, що санкції проти Coop Himmelb(l)au вводять у зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро у проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі.
Дипломати також додали, що Україна також ввела санкції проти компанії та її керівництва за "співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму".
Будівництво оперного театру у Криму: що відомо
- Австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au брало участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.
- Прокуратура АР Криму відкрила кримінальне провадження проти представників бюро.
- В українському МЗС заявили, що Україна вже почала процедури для запровадження санкцій проти архітекторів.
- Однак у Відні справу щодо бюро не відкривали.
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