У МЗС України оголосили про введення санкцій проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Агентство будувало в окупованому Росією Севастополі оперний театр.

Coop Himmelb(l)au відмовилося зупинити свою участь у цьому проєкті, незважаючи на наполягання України. Під українські санкції також потрапило керівництво бюро.

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Україна ввела санкції через будівництво опери у Криму

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що санкції проти Coop Himmelb(l)au вводять у зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро у проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Дипломати також додали, що Україна також ввела санкції проти компанії та її керівництва за "співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму".

Зверніть увагу! Посол України в Австрії Олександр Щерба закликав директора бюро Вольфа Прікса відмовитись від будівництва, але той не прислухався до аргументів дипломата.

Будівництво оперного театру у Криму: що відомо