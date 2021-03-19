Україна введе обов'язковою умовою в'їзду негативний ПЛР-тест, – Степанов
Міністр МОЗ заявив, що Україна незабаром введе нові умови для в'їзду туристів в Україну. Як і в багатьох інших країнах, Україна вимагатиме наявності негативного тесту на коронавірус.
Джерело:24 канал
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на засіданні Верховної Ради. Таке рішення незабаром має розглядати уряд.
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Тести для іноземців: що відомо
Міністр охорони здоров'я розповів: надавати довідку про негативний ПЛР-тест будуть громадяни усіх країн. Незалежно від того, який рівень захворюваності у державі, звідки вони приїжджатимуть.
Тест матиме свій термін придатності – має бути зробленим за 48 годин до приїзду.
Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачає,
– сказав Степанов.
Щодо дати розгляду Степанов конкретної інформації не надав. Зазначив: це має бути на найближчому засіданні.
У яких країнах від українців вимагають тест на коронавірус
- З кінця січня тест треба здавати для поїздки у США. Він має бути зробленим не пізніше ніж за 72 години.
- Аби в'їхати у Туреччину, українці повинні надати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до поїздки.
- Усі громадяни віком від 6 років, які їдуть в Єгипет, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.
- Детальніше про умови тестування для поїздки за кордон, читайте за посиланням.
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