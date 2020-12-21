Україна втратить "вікно можливостей", якщо не врахує висновки Венеційської комісії щодо скандальношо рішення КСУ.

Питання судової реформи є пріоритетом у діалозі України та Євросоюзу. Про це заявив глава представництва України в ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюсселя, повідомляє 24 канал.

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Якщо ми після важкої, наполегливої праці, задля повернення певних елементів у ту форму, яку вдалося, декларування і роботи НАЗК, не використаємо надану "Венеційською комісією" формулу (як повернутися до декларування – 24 канал) – я думаю, це вікно можливостей для нас закриється,

– наголосив Точицький.

Що ще сказав Точицький

Без якісної судової реформи жодні досягнення України не будуть ефективними. Зокрема, земельна реформа.

Про питання санкцій від ЄС щодо України через рішення КСУ наразі говорити не варто. Це забезпечила ефективна діяльність президента, уряду та дипломатів.

Зверніть увагу! 27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу в Україні. Детальніше читайте тут.