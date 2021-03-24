Екскерівник Укрзалізниці Володимир Жмак лобіював інтереси олігарха Ріната Ахметова. Він передав бізнесмену напіввагони для перевезення руди та вугілля за ціною, нижчою собівартості.

Про це у своєму відеоблозірозповіла журналістка Катерина Соляр. Вона додала, що такою привабливою ціною Ахметов користуватиметься ще 3 роки.

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За словами Соляр, Жмак цим рішенням заблокував можливість України заробити додаткові 4 мільярди гривень на перевезенні повних вагонів, а також 400 мільйонів гривень – на порожніх.

Це гроші, яких Укрзалізниця вже ніколи не побачить,

– заявила журналістка.

Що можна було б зробити за цю суму

Соляр наголосила, що за 400 мільйонів гривень можна було б зробити ремонт 27 пасажирських вагонів.

"Водночас 4 мільярди взагалі можна було б витратити або на купівлю нових, або відремонтувати колії та переїзди, або збільшити зарплату своїм співробітникам, щоб ті не погрожували перевізнику страйком", – підсумувала вона.

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