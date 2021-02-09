Відповідь Зеленському: Столтенберг пояснив, чому Україна ще не в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував потенційне членство України в Альянсі. Зокрема пояснив, що потрібно для того, аби його досягнути.

Про це він заявив 9 лютого під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у бельгійському Брюсселі.

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За словами Єнса Столтенберга, Україна стає ближчою до членства в НАТО завдяки впровадженню стандартів Альянсу.

Чим ближча Україна до стандартів НАТО, тим ближча вона і до членства в НАТО. Конкретної дату вступу назвати не можу. Але можу запевнити, що ми будемо підтримувати її на цьому шляху,

– наголосив він.

Як підкреслив генеральний секретар Альянсу, найкращий засіб для досягнення цієї цілі – це продовження демократичних реформ у країні.

Шмигаль відповів, що Україна виконує "домашнє завдання" з євроатлантичної інтеграції та розраховує отримати План дій щодо членства разом з Грузією.

Що раніше говорив Зеленський

Напередодні український президент дав інтерв'ю американському телеканалу. Там, зокрема, Зеленський коментував співпрацю з адміністрацією Джо Байдена, нового президента США.

Та підкреслив, що пріоритетом для української безпеки є членство у НАТО. "Якщо Байден говорить про безпеку, є лише одне питання: "пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", – зазначив він.