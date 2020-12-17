Українська делегація Верховної Ради планує взяти участь у січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Це станеться вперше з 2018 року.

Рішення про участь української делегації оголосили 17 грудня. Про це повідомила голова делегації, народна депутатка Єлизавета Ясько у фейсбуці.

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Вона нагадала, що зимова сесія ПАРЄ відбудеться в гібридному форматі. Тобто делегації, які можуть чи хочуть працювати, приїдуть у Страсбург, інші ж візьмуть участь онлайн.

Провели екстрене засідання української делегації в ПАРЄ. Представники всіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ,

– написала Ясько.

Зауважимо, що українська делегація відмовилася брати участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, і 23 вересня 2019 року офіційно повідомила про ухвалене рішення. Причиною відмови стало повернення до ПАРЄ Росії.

Зверніть увагу! ПАРЄ – це один з двох головних статутних органів Ради Європи. Консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.

16 січня Верховна Рада підтримала відновлення участі української делегації у діяльності Асамблеї, однак на зимову сесію, що проходила у грудні, делегація вже не встигала. Весняна сесія ПАРЄ у 2020 році не проводилася через пандемію COVID-19.