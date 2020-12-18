Україна вже здійснила безліч змін, що прокладають шлях до євроінтеграції. Окрім того, Україну з ЄС і НАТО об'єднує дещо більше, аніж спільний континент.

Про це заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує 24 канал.

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Дійсно, я поділяю меседж, що ми вийшли на формат європейської інтеграції 2.0. Ця зміна і трансформація відбувалися під час останнього саміту Україна – ЄС. Ми розуміємо, що питання руху до ЄС перестають бути романтичними ідеями чи слоганами. Ми проводимо колосальну роботу,

– наголосила вона.

Вона додала, що зараз в Україні вже здійснено "критична маса змін", які прокладають шлях до євроінтеграції.

За її словами, Україну з ЄС і НАТО об'єднує не тільки спільний континент, але і "загальні ліси, моря і логістика".

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