Кабмін ухвалив рішення про вихід України з кількох міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Вони стосуються сфери атомної енергії.

Відповідна урядова постанова була ухвалена під час засідання Кабміну 16 грудня 2020 року. Про це інформує 24 канал.

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Згідно з постановою, денонсуються такі договори:

Гірнича хартія держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, прийнята 27 березня 1997 року у Москві.

Угода про координацію міждержавних відносин держав-учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях, закріплена 31 травня 2013 року у Мінську.

Угода про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики СНД, вчинена 14 лютого 1992 року у Мінську.

Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії, вчинена 26 червня 1992 року у Мінську.

Протокол про внесення змін до Угоди про основні принципи співпраці в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року, вчинений 31 травня 2013 року у Мінську.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, правова база співпраці з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду щодо відповідності сучасному стану міжнародних відносин у цій сфері.

Що таке денонсація? Це припинення дії міжнародного договору шляхом повідомлення однієї держави іншій про припинення дії укладеної між ними угоди, здійснене в порядку і в термін, обумовлені цим договором.

Вихід України з угод СНД: що відомо

2 вересня, Кабмін розірвав 3 угоди в рамках Співдружності незалежних держав. Україна припинила участь в угоді про співробітництво у галузі ветеринарії, угоді про співробітництво у галузі санітарної охорони територій держав — учасниць СНД та угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав — учасниць СНД.

Після цього 9 жовтня уряд підготував ще один законопроєкт, згідно з яким, Україна вийшла з угоди СНД щодо незаконної міграції.

Вже наприкінці листопада Україна вийшла з договору про спільну монопольну політику країн СНД.