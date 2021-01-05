Україна може вийти з угоди СНД щодо співробітництва у сфері захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони. 5 грудня 2021 року Кабінет Міністрів схвалив відповідний законопроєкт.

Законопроєкт передбачає вихід з угоди підписаної ще 19 листопада 2010 року у російському Санкт-Петербурзі та ратифікованої Верховною Радою 21 грудня 2011 року. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

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Чому Україна планує вийти з угоди СНД

В умовах російської агресії вихід України з угод СНД є питанням національної безпеки нашої держави.

Угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. А зобов'язання України, що виникли протягом строку дії угоди, врегульовані,

– заявив Мокан.

Він додав, що представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради.

"Україна не бере участь у розробці проєктів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює в рамках угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності", – наголосив нардеп.

Положення угоди щодо співробітництва компетентних органів у сфері інтелектуальної власності та укладення міжнародних договорів, за словами Мокана, наразі також не застосовується.