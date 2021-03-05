Україна висловила співчуття Туреччині через падіння вертольота і загибель військових

5 березня 2021 , 10:06
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Джерело:

24 канал

У Туреччині 4 березня трапилася смертельна авіакатастрофа військового вертольота. Українські політики висловити співчуття державі внаслідок трагедії.

На трагедію у Туреччині вже відреагував президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Ради Дмитро Разумков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо Кількість загиблих в авіакатастрофі у Туреччині зросла

Володимир Зеленський

Президент побажав сили для близьких загиблих, аби пережити втрату, а також – швидкого одужання пораненим.

Щирі співчуття народу Туреччини у зв'язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс,
– сказав глава держави.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр також побажав постраждалим одужання, а сім'ям загиблих терпіння.

"З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові", – підкреслив Шмигаль.

Дмитро Разумков

Співчуття через трагедію висловив і спікер Верховної Ради: "Бажаю рідним та близьким загиблих сил та витримки і найшвидшого одужання пораненим".

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ висловив співчуття турецькому народові та своєму колезі Мевлюту Чевушоглу. Кулеба підкреслив, що "глибоко засмучений звісткою про трагічну катастрофу вертольота в провінції Бітліс".

Що відомо про авіакатастрофу

  • Близько другої години дня вертоліт сухопутних військ вилетів із міста Бінгель в Татван.
  • Через пів години зв'язок з екіпажем зник. Тому на пошуки вертольота направили пошукову операцію.
  • На місці трагедії знайшли тіла 9 загиблих, ще 4 людей поранених відвезли у лікарню. Згодом стало відомо, що медикам не вдалося врятувати 2 людей.
  • Офіційна причина авіакатастрофи наразі невідома, однак ЗМІ кажуть, що вертоліт міг впасти через негоду або технічні несправності.