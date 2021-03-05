Україна висловила співчуття Туреччині через падіння вертольота і загибель військових

Джерело:24 канал
У Туреччині 4 березня трапилася смертельна авіакатастрофа військового вертольота. Українські політики висловити співчуття державі внаслідок трагедії.
На трагедію у Туреччині вже відреагував президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Ради Дмитро Разумков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Важливо Кількість загиблих в авіакатастрофі у Туреччині зросла
Президент побажав сили для близьких загиблих, аби пережити втрату, а також – швидкого одужання пораненим.
Щирі співчуття народу Туреччини у зв'язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс,
– сказав глава держави.
Прем'єр-міністр також побажав постраждалим одужання, а сім'ям загиблих терпіння.
"З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові", – підкреслив Шмигаль.
Співчуття через трагедію висловив і спікер Верховної Ради: "Бажаю рідним та близьким загиблих сил та витримки і найшвидшого одужання пораненим".
Міністр закордонних справ висловив співчуття турецькому народові та своєму колезі Мевлюту Чевушоглу. Кулеба підкреслив, що "глибоко засмучений звісткою про трагічну катастрофу вертольота в провінції Бітліс".