Україна висловила співчуття Туреччині через падіння вертольота і загибель військових
У Туреччині 4 березня трапилася смертельна авіакатастрофа військового вертольота. Українські політики висловити співчуття державі внаслідок трагедії.
Джерело:24 канал
На трагедію у Туреччині вже відреагував президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Ради Дмитро Разумков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Важливо Кількість загиблих в авіакатастрофі у Туреччині зросла
Володимир Зеленський
Президент побажав сили для близьких загиблих, аби пережити втрату, а також – швидкого одужання пораненим.
Щирі співчуття народу Туреччини у зв'язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс,
– сказав глава держави.
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр також побажав постраждалим одужання, а сім'ям загиблих терпіння.
"З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові", – підкреслив Шмигаль.
Дмитро Разумков
Співчуття через трагедію висловив і спікер Верховної Ради: "Бажаю рідним та близьким загиблих сил та витримки і найшвидшого одужання пораненим".
Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ висловив співчуття турецькому народові та своєму колезі Мевлюту Чевушоглу. Кулеба підкреслив, що "глибоко засмучений звісткою про трагічну катастрофу вертольота в провінції Бітліс".
Що відомо про авіакатастрофу
- Близько другої години дня вертоліт сухопутних військ вилетів із міста Бінгель в Татван.
- Через пів години зв'язок з екіпажем зник. Тому на пошуки вертольота направили пошукову операцію.
- На місці трагедії знайшли тіла 9 загиблих, ще 4 людей поранених відвезли у лікарню. Згодом стало відомо, що медикам не вдалося врятувати 2 людей.
- Офіційна причина авіакатастрофи наразі невідома, однак ЗМІ кажуть, що вертоліт міг впасти через негоду або технічні несправності.
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