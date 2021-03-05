У Туреччині 4 березня трапилася смертельна авіакатастрофа військового вертольота. Українські політики висловити співчуття державі внаслідок трагедії.

На трагедію у Туреччині вже відреагував президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Ради Дмитро Разумков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо Кількість загиблих в авіакатастрофі у Туреччині зросла

Володимир Зеленський

Президент побажав сили для близьких загиблих, аби пережити втрату, а також – швидкого одужання пораненим.

Щирі співчуття народу Туреччини у зв'язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс,

– сказав глава держави.

Щирі співчуття народу Туреччини у зв’язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс. Близьким загиблих – сил пережити цю страшну втрату, а пораненим – швидкого одужання. @RTErdogan — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2021

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр також побажав постраждалим одужання, а сім'ям загиблих терпіння.

"З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові", – підкреслив Шмигаль.

З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові. Бажаю терпіння сім‘ям загиблих та якнайшвидшого одужання постраждалим — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 5, 2021

Дмитро Разумков

Співчуття через трагедію висловив і спікер Верховної Ради: "Бажаю рідним та близьким загиблих сил та витримки і найшвидшого одужання пораненим".

Висловлюю найщиріші співчуття у зв’язку із загибеллю турецьких військовослужбовців внаслідок крушіння гелікоптера у провінції Бетліс. Бажаю рідним та близьким загиблих сил та витримки і найшвидшого одужання пораненим. @MustafaSentop — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) March 5, 2021

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ висловив співчуття турецькому народові та своєму колезі Мевлюту Чевушоглу. Кулеба підкреслив, що "глибоко засмучений звісткою про трагічну катастрофу вертольота в провінції Бітліс".

Deeply saddened by news of a tragic helicopter crash in the province of Bitlis in Turkey. My deepest condolences to the Turkish people, families of victims and my friend @MevlutCavusoglu. I wish a speedy recovery to the injured. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Що відомо про авіакатастрофу