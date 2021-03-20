Україна відчуває підтримку Заходу щодо закриття проросійських ресурсів, За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, під час війни слід чітко відрізняти пропаганду від свободи преси.

Про це глава уряду України розповів в інтерв'ю виданню Bild. З журналістами Шмигаль поспілкувався під час офіційного візиту до Німеччини.

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Є порозуміння щодо блокування проросійських ресурсів

Прем'єр зауважив, що Україну критикували у 2017 році за заборону російських медіа, хоча на Сході вже тривала війна. Тепер ситуація дещо змінилась: у демократичному світі вважають, що це правильне рішення. Порозуміння є й щодо нещодавнього блокування каналів проросійської пропаганди.

Україна є випробувальним полігоном для російських гібридних дій. Одну з ключових ролей тут відведено дезінформації та пропаганді. Тому треба чітко відрізняти пропаганду в гібридній війні від свободи преси,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр вважає що мета Росії – зруйнувати трансатлантичну єдність та розколоти ЄС. Кремль заради цього й прагне створювати атмосферу напруги у західних суспільствах. Щодо Німеччини, то Шмигаль вважає, що у Берліні точно знають, як боротись з ворожою пропагандою.

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В Україні створили Центр протидії дезінформації

Зазначимо, що 19 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Центру протидії дезінформації. Це рішення раніше ухвалили під час засідання РНБО. Новостворений орган боротиметься передусім з російськими фейками та пропагандою.

Важливо! 2 лютого РНБО запровадила санкції проти нардепа "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Під обмеження потрапили і його канали, які називають "пулом Медведчука". Зупинили мовлення "112 Україна", NewsOne та ZIK. Касаційний адмінсуд Верховного Суду не задовольнив позов і не визнав указ президента щодо каналів таким, що порушує права громадян.