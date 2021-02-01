Україна вимагає введення санкцій проти Росії через придушення протестів

1 лютого 2021 , 14:56
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У понеділок, 1 січня, Україна закликала світ ввести санкції проти Росії через придушення протестів 31 січня. Насилля щодо мітингувальників та журналістів є неприпустимим.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Російська влада культивує у своїй країні беззаконня та насилля. Права громадян грубо порушують.

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Аналогічний підхід Росія застосовує також у міжнародній політиці. Країна повсякчас підриває міжнародний мир та безпеку.

Сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією – це нові побиті та затримані протестувальники, які виступають за права людини та демократію, та подальше розкручування спіралі насильства в Росії,
– мовиться у повідомленні.

Що ще кажуть у МЗС України

  • Арешти опозиціонерів та журналістів у Росії є черговою спробою придушити права росіян на мирні зібрання та свободу слова.
  • Незгодних з агресивною політикою російської влади переслідують. Це – тривожне свідчення щодо подальших обмежень основних прав та свобод людей.
  • Росія порушує свої міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав людини.
  • Поведінка Росії не може залишитися безкарною.
  • Настав час притягнути Росію до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти сусідніх країн.
  • Реакцією на дії російської влади мають стати санкції.
Зверніть увагу! Під час протестів у Росії 31 січня затримали понад 4 тисячі протестувальників. Силовики жорстоко поводилися із затриманими. Зокрема, били їх та заставили сідати на сніг.