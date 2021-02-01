У понеділок, 1 січня, Україна закликала світ ввести санкції проти Росії через придушення протестів 31 січня. Насилля щодо мітингувальників та журналістів є неприпустимим.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Російська влада культивує у своїй країні беззаконня та насилля. Права громадян грубо порушують.

Актуально Протести на підтримку Навального: у Росії жорстоко затримували людей – фото, відео

Аналогічний підхід Росія застосовує також у міжнародній політиці. Країна повсякчас підриває міжнародний мир та безпеку.

Сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією – це нові побиті та затримані протестувальники, які виступають за права людини та демократію, та подальше розкручування спіралі насильства в Росії,

– мовиться у повідомленні.

Що ще кажуть у МЗС України

Арешти опозиціонерів та журналістів у Росії є черговою спробою придушити права росіян на мирні зібрання та свободу слова.

Незгодних з агресивною політикою російської влади переслідують. Це – тривожне свідчення щодо подальших обмежень основних прав та свобод людей.

Росія порушує свої міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав людини.

Поведінка Росії не може залишитися безкарною.

Настав час притягнути Росію до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти сусідніх країн.

Реакцією на дії російської влади мають стати санкції.

Зверніть увагу! Під час протестів у Росії 31 січня затримали понад 4 тисячі протестувальників. Силовики жорстоко поводилися із затриманими. Зокрема, били їх та заставили сідати на сніг.