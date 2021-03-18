Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування катастрофи літака МАУ

Україна вимагатиме, аби Іран продовжив розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Все тому, що оприлюднений Тегераном звіт залишає без відповіді багато запитань.

Іранський звіт не задовольняє Україну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

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Що заявив Єнін

Україна буде координувати зусилля з міжнародними партнерами, а також використовувати можливості міжнародних майданчиків, щоб домогтися справедливості.

Це питання може бути розглянуте на Раді ICAO. Ми, безумовно, будемо вимагати поновлення та продовження розслідування, поки ми не побачимо дотримання іранською стороною всіх вимог, які передбачає додаток 13 Чиказької конвенції,

– сказав політик.

Він додав, що це вплине на перебіг міжурядового переговорного процесу.

Що не так з іранським звітом

За словами Єніна, Україна з нетерпінням очікувала звіту Ірану. Все тому, що проведення неупередженого технічного розслідування було частиною пакета дій переговорного процесу.

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Він підкреслив, що найголовніше, що мав би містити цей звіт, – це чіткий опис всього ланцюга дій та подій, які передували авіакатастрофі.

Ми цього не бачимо, натомість стикаємося з простим припущенням про нібито людську помилку. Жодного підтвердження того, на якій підставі зроблено такий висновок, ми не отримали,

– наголосив заступник міністра.

Єнін додав: "Досить безпідставним нам виглядає посилання іранської сторони на те, що ключовий доказ, який мав би підтвердити або спростувати сьогоднішню версію іранської сторони, не збережений. Мовиться про запис у кабіні оператора системи протиповітряної оборони. За заявою іранської сторони, цей технічний носій, на жаль, не зберігся".

Як діятиме Україна

Чиновник наголосив, що механізмом, який спонукатиме Іран продовжити технічне розслідування є "важелі політичні як багатосторонні, так і двосторонні".

"Але водночас ті модальності, які передбачає додаток 13 Чиказької конвенції, не дають нам занадто великого поля для маневру. І це однозначно є тим питанням, яке мало б розглядатися ICAO", – сказав Єнін.

Він зауважив, що мовиться про те, як змінити регулювання цих питань, щоб забезпечувати об'єктивне та неупереджене розслідування навіть у тих випадках, коли держава-член ICAO не дотримується зобов'язань.

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8 січня 2020 року літак "Міжнародних авіаліній України" збили у небі над Іраном. Внаслідок катастрофи 176 людей загинули , з них 11 українців. Тепер Іран каже, що ракету випустили тому, що

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