Україна вимагатиме екстрадиції скандального судді Чауса

15 березня 2021 , 22:57
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Україна вимагатиме екстрадиції з Молдови скандального українського судді Миколи Чауса. Його звинувачують в отриманні хабаря розміром 150 тисяч доларів.

Вже навіть призначили дату судового засідання. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

До теми Скандального суддю Чауса можуть видати Україні: Молдова відмовила у притулку

Так, суд першої інстанції у Молдові 19 березня розгляне запит України на екстрадицію підозрюваного суді.

Ми будемо вимагати екстрадиції його до України. Це наша позиція,
– наголосили в САП.

Що цьому передувало

  • Молдова остаточно відмовила у політичному притулку Чаусу.
  • Молдавські правоохоронці затримали його ще в 2017 році.
  • З 2016 року Чаус перебуває в міжнародному розшуку.

Зауважимо, що голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков припускав, що Чаус цінний для влади, адже він може дати свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Хто такий Чаус та в чому його звинувачують

  • Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва. Він відомий своїми сфабрикованими рішеннями проти автомайданівців.
  • Однак суддя "прославився" у 2016 році. НАБУ викрила Чауса в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
  • Цікаво, що гроші знайшли у скляних банках. Чаус закопав їх на своєму подвір'ї.
  • Через суддівський імунітет посадовця не змогли затримати. Йому вдалось втекти до Молдови.
  • Суддю затримали у Молдові. Він сподівався отримати там політичний притулок.