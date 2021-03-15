Україна вимагатиме екстрадиції з Молдови скандального українського судді Миколи Чауса. Його звинувачують в отриманні хабаря розміром 150 тисяч доларів.

Вже навіть призначили дату судового засідання. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

До теми Скандального суддю Чауса можуть видати Україні: Молдова відмовила у притулку

Так, суд першої інстанції у Молдові 19 березня розгляне запит України на екстрадицію підозрюваного суді.

Ми будемо вимагати екстрадиції його до України. Це наша позиція,

– наголосили в САП.

Що цьому передувало

Молдова остаточно відмовила у політичному притулку Чаусу.

Молдавські правоохоронці затримали його ще в 2017 році.

З 2016 року Чаус перебуває в міжнародному розшуку.

Зауважимо, що голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков припускав, що Чаус цінний для влади, адже він може дати свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Хто такий Чаус та в чому його звинувачують