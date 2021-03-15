Україна вимагатиме екстрадиції скандального судді Чауса
Україна вимагатиме екстрадиції з Молдови скандального українського судді Миколи Чауса. Його звинувачують в отриманні хабаря розміром 150 тисяч доларів.
Джерело:"Радіо Свобода"
Вже навіть призначили дату судового засідання. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
До теми Скандального суддю Чауса можуть видати Україні: Молдова відмовила у притулку
Так, суд першої інстанції у Молдові 19 березня розгляне запит України на екстрадицію підозрюваного суді.
Ми будемо вимагати екстрадиції його до України. Це наша позиція,
– наголосили в САП.
Що цьому передувало
- Молдова остаточно відмовила у політичному притулку Чаусу.
- Молдавські правоохоронці затримали його ще в 2017 році.
- З 2016 року Чаус перебуває в міжнародному розшуку.
Зауважимо, що голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков припускав, що Чаус цінний для влади, адже він може дати свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка.
Хто такий Чаус та в чому його звинувачують
- Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва. Він відомий своїми сфабрикованими рішеннями проти автомайданівців.
- Однак суддя "прославився" у 2016 році. НАБУ викрила Чауса в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
- Цікаво, що гроші знайшли у скляних банках. Чаус закопав їх на своєму подвір'ї.
- Через суддівський імунітет посадовця не змогли затримати. Йому вдалось втекти до Молдови.
- Суддю затримали у Молдові. Він сподівався отримати там політичний притулок.
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