Україна виходить з локдауну: як працюватимуть заклади культури

В Україні 24 січня закінчується локдаун. З 25 січня у країні діятимуть обмеження помаранчевої зони. Дозволена буде робота усіх закладів культури та релігійних установ– проте за дотримання певних умов.

Заклади культури з нетерпінням очікували на поновлення роботи, проте потреба ставитись відповідально до карантинних вимог під час пандемії залишається. На цьому наголосив в телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Вимоги до закладів культури з 25 січня:

Робота кінотеатрів та інших закладів культури можлива з 25 січня – за умови 50% заповненості залу та за розсадження глядачів "шахматкою".

Масові заходи можуть відбуватись просто неба – якщо учасників не більше 20 і між ними зберігається соціальна дистанція.

Релігійні заходи у закритих приміщеннях можна проводити – якщо кількість не перевищуватиме 1 людини на 5 квадратних метрів, просто неба – за умови збереження дистанції у півтора метра.

Музеї, виставки та галереї можуть приймати відвідувачів – не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.

Дозволена робота готелів та санаторно-курортних комплексів.

Дозволене виробництво аудіовізуальної продукції.

Бережіть себе та будьте як Берні Сандерс: пам'ятайте про маску та соціальну дистанцію,

– зазначив міністр.

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс став дуже відомим після інавгурації президента США Джо Байдена. Фото політика стало мемом, адже він прийшов на церемонію у куртці, шарфі та рукавицях, а також сидів на значній відстані від решти.



Як працюватимуть заклади культури з 25 січня / Інфографіка 24 каналу