Україна виходить з локдауну: як працюватимуть заклади культури
В Україні 24 січня закінчується локдаун. З 25 січня у країні діятимуть обмеження помаранчевої зони. Дозволена буде робота усіх закладів культури та релігійних установ– проте за дотримання певних умов.
Заклади культури з нетерпінням очікували на поновлення роботи, проте потреба ставитись відповідально до карантинних вимог під час пандемії залишається. На цьому наголосив в телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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Вимоги до закладів культури з 25 січня:
- Робота кінотеатрів та інших закладів культури можлива з 25 січня – за умови 50% заповненості залу та за розсадження глядачів "шахматкою".
- Масові заходи можуть відбуватись просто неба – якщо учасників не більше 20 і між ними зберігається соціальна дистанція.
- Релігійні заходи у закритих приміщеннях можна проводити – якщо кількість не перевищуватиме 1 людини на 5 квадратних метрів, просто неба – за умови збереження дистанції у півтора метра.
- Музеї, виставки та галереї можуть приймати відвідувачів – не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.
- Дозволена робота готелів та санаторно-курортних комплексів.
- Дозволене виробництво аудіовізуальної продукції.
Бережіть себе та будьте як Берні Сандерс: пам'ятайте про маску та соціальну дистанцію,
– зазначив міністр.
Як працюватимуть заклади культури з 25 січня / Інфографіка 24 каналу
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