Україна виходить з 2 угод, укладених у межах СНД: Зеленський підписав указ

Україна виходить з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав. Відповідний указ 23 лютого підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський підписав Указ № 70/2021, яким продовжується розрив контактів з СНД.

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Україна виходить з угод, укладених у межах СНД

Зокрема, залишає Угоду про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

Її 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна.

Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради.

Крім того, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору.

Цей документ підписали 15 травня 1992 року в Ташкенті.

Ним уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.

У своєму указі президент поставив завдання Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

Чому Україна вийшла з СНД? Співдружність Незалежних Держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях. Україна була однією з членів-ініціаторів створення СНД. Однак разом з Грузією покинула організацію після того, як Росія розпочала війну.