Україна виграла у Коломойського у суді: рішення Стокгольмського арбітражу
Україна виграла у Стокгольмському арбітражі у справі Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці. У своєму позові вони вимагали стягнути з держави понад 6 мільярдів доларів.
Джерело: фейсбук Дениса Малюськи
Судовий процес тривав майже 6 років. Стокгольмський арбітраж повністю відмовив у позові, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Раніше Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити 1 мільйон фунтів стерлінгів "Приватбанку"
Деталі справи
За словами Малюськи, ще 2015 році кіпрські офшорні компанії, кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов та Палиця, звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу.
Крім цього, міністр наголосив, що усі позивачі є акціонерами "Укранфтм" та володіють близько 40% її акцій. Він також пояснив масштаб вимог олігархів.
Офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж є приблизно половиною витрат держави на виплату пенсій,
– наголосив Малюська.
Новина доповнюється...
Поділитися новиною