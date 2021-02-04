Україна виграла у Стокгольмському арбітражі у справі Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці. У своєму позові вони вимагали стягнути з держави понад 6 мільярдів доларів.

Джерело: фейсбук Дениса Малюськи

Судовий процес тривав майже 6 років. Стокгольмський арбітраж повністю відмовив у позові, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Раніше Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити 1 мільйон фунтів стерлінгів "Приватбанку"

Деталі справи

За словами Малюськи, ще 2015 році кіпрські офшорні компанії, кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов та Палиця, звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу.

Довідка. Мовиться про компанії Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited. Позов стосувався держави Україна.

Крім цього, міністр наголосив, що усі позивачі є акціонерами "Укранфтм" та володіють близько 40% її акцій. Він також пояснив масштаб вимог олігархів.

Офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж є приблизно половиною витрат держави на виплату пенсій,

– наголосив Малюська.

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