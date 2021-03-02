Україна привітала санкції ЄС проти російських чиновників

В МЗС України відреагували на санкції, введені ЄС проти російських чиновників через арешт Навального. Українські дипломати вважають, що в ЄС "застосували новий глобальний санкційний механізм". Відтак, це може стати ефективним інструментом для боротьби з Росією.

У МЗС зазначили, що санкційний режим Євросоюзу запрацював дуже швидко. Обмеження проти російських посадовців вбачають ефективним інструментом для відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.

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Розраховуємо, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних в придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Жодний злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним,

– зазначив Олег Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що рішення щодо санкцій "вкотре демонструє, що захист прав людини залишається безумовним пріоритетом зовнішньої політики Євросоюзу".

Хто потрапив під санкції

Санкції ЄС проти російських бізнесменів ввели через засудження опозиціонера Навального, а також через протиправні дії щодо мирних протестувальників у Росії.

генпрокурор Росії Ігор Краснов,

голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін;

директор Росгвардіі Віктор Золотов;

директор ФСВП Олександр Калашников.

Обмеження передбачають заборону в'їзду до ЄС та замороження активів.