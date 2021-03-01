Україна відправила на окупований Донбас гуманітарну допомогу
Українська сторона відправила конвой з гуманітарною допомогою на тимчасово окупований Донбас. Як наголосили представники української делегації у ТКГ, допомога призначена громадянам України.
Джерело:Українська делегація у ТКГ
За останньою інформацією, конвой почав перетин КПВВ "Щастя". Сталося це 1 березня приблизно об 11:40.
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Члени української делегації у ТКГ подякували за сприяння представникам міжнародних організацій, зокрема, ООН та ОБСЄ.
Завдяки відповідним діям української делегації розпочався перетин КПВВ "Щастя" конвоєм з гуманітарною допомогою, призначеною громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях,
– зазначили у повідомленні.
Зауважимо, що днями окупанти не пропустили на Донбас гуманітарний вантаж ООН. Його намагалися передати через КПВВ "Щастя" 27 лютого.
Тоді окупанти не пропустили гуманітарний вантаж ООН, вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок). Він був призначений для закладів освіти, медичних закладів та для соціально незахищених громадян.
Яка зараз ситуація на Донбасі
- Вже понад 200 днів як на Донбасі оголосили перемир'я. Попри це, на передовій тривають обстріли та навіть є поранені та загиблі серед українських військових.
- Останнім часом ситуація на Донбасі дещо загострилася, адже окупанти збільшили кількість обстрілів. Вони вже традиційно використовують міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
- За минулу добу окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників із забороненої мінськими домовленостями зброї.
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