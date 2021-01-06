Двох ймовірних прихильників Фетхуллаха Ґюлена екстрадували з України в Туреччину. Відповідну групу турецька влада вважає терористичною, тож їх було оголошено в міжнародний розшук.

Чоловіків звинувачували у "членстві в збройній терористичній організації FETÖ". Про це повідомляє МВС Туреччини.

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Самета Гюре і Саліха Фідана затримали під час спроби незаконного перетину кордону з України до Польщі, мовиться у заяві.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Туреччини, Саліх Фідан раніше очолював осередок FETÖ в Багдаді, а також – працював викладачем в Ішікському університеті.

Водночас Самет Гюре працював вчителем фізики в освітній установі в Ербілі в Іраку, що належить FETÖ.

Що відомо про FETÖ