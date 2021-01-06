Україна видала Туреччині ймовірних членів руху Ґюлена
Двох ймовірних прихильників Фетхуллаха Ґюлена екстрадували з України в Туреччину. Відповідну групу турецька влада вважає терористичною, тож їх було оголошено в міжнародний розшук.
Чоловіків звинувачували у "членстві в збройній терористичній організації FETÖ". Про це повідомляє МВС Туреччини.
До теми У Польщі готували теракт проти мусульман: хотіли влаштувати вибух і розпорошити отруту
Самета Гюре і Саліха Фідана затримали під час спроби незаконного перетину кордону з України до Польщі, мовиться у заяві.
Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Туреччини, Саліх Фідан раніше очолював осередок FETÖ в Багдаді, а також – працював викладачем в Ішікському університеті.
Водночас Самет Гюре працював вчителем фізики в освітній установі в Ербілі в Іраку, що належить FETÖ.
Що відомо про FETÖ
- Організацію FETÖ терористичною вважає влада Туреччини. Головним терористом – 79-річного проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який проживає в США.
- Ґюлена звинувачують в організації спроби державного перевороту 15 липня 2016 року в Туреччині. За це для ісламського проповідника вимагають покарання у 3623 довічних ув'язнень. Проте Ґюлен свою причетність заперечує.
- Після невдалої спроби повалення влади режим президента Туреччини проводить масові затримання ймовірних прихильників Ґюлена.
- Туреччина вимагала екстрадиції понад 800 членів терористичної групи зі 105 країн.
- Наразі понад 110 членів FETÖ екстрадовано до Туреччини з 27 країн.
Поділитися новиною