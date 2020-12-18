Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна вакцинуватиме від коронавірусу мешканців тимчасово окупованих територій, коли отримає ліки. Він додав, що МОЗ вже розробив національний план вакцинації.

Що сказав Зеленський

Україна продовжує працювати для отримання вакцини проти COVID-19. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, пише 24 канал.

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У план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. Ми не забуваємо про них, це наші люди, наші українці, і ми робимо усе, аби вони це відчували,

– наголосив президент.

Він додав, що вакцину очікують вкінці першого кварталу 2021 року. Першими її отримають медики, військові, соцпрацівники, освітяни, та люди віком від 60 років.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Вакцинація в Україні: головне