Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив статистику щастя українців. Опитування провели в понад 40 країнах світу, серед яких Україна є однією з найбільш нещасливих.

Як відбувалося опитування

Всього було опитано 38 709 осіб у понад 40 країнах світі. Про це повідомляє КМІС на своєму офіційному сайті.

До теми Гроші й справді роблять людей щасливішими: дослідження

У кожній країні протягом жовтня – грудня 2020 року було проведено інтерв'ю з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, або за телефоном, або через Інтернет. Похибка опитування становить від 3 – 5% на рівні 95% довіри.

В Україні опитування провели на початку грудня 2020 року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються тимчасово окуповані території – Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Загалом опитали 1004 громадяни віком від 18 років.

Довідка. Метод опитування САТІ – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистика опитування у світі

43% опитаних у країнах, де проводилось дослідження, вважають, що наступні 20 місяців будуть кращими за попередні, 24% – що будуть гіршими та 26% – такими ж. Найвищий песимізм у Гонконзі. Там 57% опитаних громадян вважають, що стане гірше, тоді як в Азербайджані 73% вважають, що стане краще. 37% українців вважають, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній.

Приблизно кожен другий (46%) вважає, що 2021 рік буде роком економічних труднощів, і лише 25% вважають, що це буде рік економічного процвітання.



Рейтинг найбільш "щасливих" та "нещасливих" країн / Графік КМІС

63% опитаних мешканців ЄС вважають, що наступний рік буде економічно складним, а серед українців 51% вважають, що наступний рік буде роком економічних труднощів.

Більша частина (54%) респондентів країн, де проводилось дослідження, відповіли, що вважають себе щасливими, лише 14 % кажуть, що вони нещасні. 31% опитаних назвали себе ані щасливими, ані нещасними. В Україні він дещо нижчий, ніж у світі в цілому (нижчий так званого світового індексу щастя).

Висновки експерта про статистику

Україна демонструє різке падіння у порівнянні з попередніми роками: у 2019 році – 33%, у 2020 – 14%. Цей індекс все ж вищий, ніж у 2018 році: тоді він становив усього 8%.

У такому рідкісному випадку, коли ми маємо справжню світову громадську думку, світ в цілому зберігає свій оптимізм на 2021 рік, але песимістичні установки домінують у більшій кількості країн, ніж зазвичай,

– заявив президент GIA Кантчо Стойчев.

Також Стойчев зауважив, що хоч люди очікують, що у 2021 році закінчиться пандемія, немає жодних ілюзій, що економічні труднощі будуть подолані в короткі терміни. Безумовно, дискусія про баланс між охороною здоров'я та процвітанням буде в центрі уваги світової влади у наступні роки.

Довідка. Міжнародна асоціація Галлап (GIA) – провідна глобальна незалежна асоціація з вивчення ринку та опитування. Існують на світовій арені понад 70 років.

Показник щастя залежить передусім від внутрішнього локального відчуття щастя. Також ваговим чинником є економічне становище респондентів. Цікавим аспектом є відчуття щастя українців, яке майже на рівні з Вірменією, яка у 2020 році вела війну з Азербайджаном.

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Розподіл індексу щастя за різними регіонами світу свідчить, що ні ступінь економічного розвитку, ні регіон не впливають безпосередньо на сприйняття свого життя людьми щасливим чи нещасливим.