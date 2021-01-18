Українська та угорська сторони продовжують роботу над спільним документом, який сприятиме врегулюванню спірних питань у двосторонніх відносинах. В Офісі Президента кажуть, що це буде так звана "джентльменська угода".

Про врегулювання відносин України та Угорщини в інтерв'ю ТСН розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

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Заступник керівника ОП нагадав, що 27 січня на запрошення Дмитра Кулеби до Києва прибуде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він проведе низку офіційних зустрічей.

Ми неодноразово заявляли, що бажаним для України було б укладення відповідного договору чи угоди між Україною та Угорщиною, які б врегулювали цей комплекс питань. Так звана "джентльменська угода",

– розповів Жовква.

А також дожав, що мова йде про угоду про паритетність, рівність, взаємовигідність відносин.

Представник ОП зазначив, що робота над таким документом триває. "За дорученням президента такий документ українська сторона підготувала й передала угорській, отримано їхню реакцію і зараз процес триває", – пояснив Жовква.

За його словами, у цьому документі закладуть так звану дорожню карту. Однак договір, уточнив заступник керівника ОП, ймовірно підпишуть уже глави обох держав.

Нагадаємо, нове загострення у відносинах між обома державами почалося після серії обшуків, проведених СБУ на Закарпатті наприкінці 2020 року та повідомлень про кримінальні провадження проти посадовців-угорців.