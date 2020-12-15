Міністр оборони України Андрій Таран підписав військові угоди з компаніями Туреччини. У них мовиться про передачу українцям турецьких технологій з виробництва корветів та ударних безпілотників для потреб ЗСУ.

Підписання угод України та Туреччини відбулося в рамках візиту до Києва турецької делегації. Представників Анкари очолював керівник директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, пише пресслужба українського Міноборони.

До теми Україна та ЄС розширять співробітництво у сфері безпеки

У понеділок, 14 грудня, міністр оборони України Андрій Таран підписав з турецькою стороною "перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України". В угодах передусім мовиться:

Про проєкти, втілення яких допоможе помітно посилити бойові можливості Військово-морських сил ЗСУ у Чорноморсько-Азовському регіоні.

Про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних сил України.

Таран і Демір, нагадаємо, ще в жовтні підписали меморандум про наміри почати втілювати спільні проєкти будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів і турбінних двигунів. Військову угоду підписали й президенти країн.

​Детальніше Зеленський і Ердоган підписали нову військову угоду: про що ще домовились президенти

Цікаво, що цього ж дня, 14 грудня, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив, що країна невдовзі оприлюднить власну космічну програму. Програма при цьому включатиме цілу низку амбітних проєктів із залученням сотень компаній.