Україна в тумані: синоптики оголосили штормове попередження – де саме
Через значний туман та погану видимість синоптики оголили 20 грудня штормове попередження. Негоду очікують майже у всіх областях країни.
Про складні погодні умови на більшості території України повідомляють в Укргідрометцентрі.
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Вранці 20 грудня Правобережжя, Чернігівську та Сумську області огорне сильний туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Майже всю Україну 20 грудня вкриє туман / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Крім того, у зв'язку зі зниженням температури повітря, 20 – 23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.
Яких правил слід дотримуватися водіям у сильний туман:
- знизити швидкість руху;
- якщо автівка має протитуманні фари, то їх слід увімкнути;
- зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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