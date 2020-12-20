Через значний туман та погану видимість синоптики оголили 20 грудня штормове попередження. Негоду очікують майже у всіх областях країни.

Про складні погодні умови на більшості території України повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Вранці 20 грудня Правобережжя, Чернігівську та Сумську області огорне сильний туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



Майже всю Україну 20 грудня вкриє туман / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Крім того, у зв'язку зі зниженням температури повітря, 20 – 23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

Яких правил слід дотримуватися водіям у сильний туман: